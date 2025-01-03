Зеленский поставил задачу по ракетам и дронам. Эксперт сказал, от чего зависит реализация

Украина сосредотачивается на производстве ракет и дронов для нужд обороны. Однако ключевым фактором сейчас остается способность государства обеспечить финансирование этих задач.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации, заместитель Генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Заместитель Генерального директора компании, специализирующейся на производстве средств РЭБ, прокомментировал задачу президента Украины Владимира Зеленского по производству ракет и дронов.

Он подчеркнул, что ключевым фактором является способность государства закупить необходимое количество средств.

"Не надо говорить, сколько надо изготовить компаниям в течение года, надо говорить, сколько государство способно закупить. Это весомый аргумент, чтобы создать потребность, которая будет удовлетворена украинскими производителями", - отметил Храпчинский.

По его словам, нынешнее состояние украинского оборонно-промышленного комплекса позволяет обеспечить до 90% потребностей в беспилотниках и средствах РЭБ.

"Производители смогут изготовить даже больше, если мы говорим о тех дронах, которые уже эксплуатируются Силами обороны Украины", - добавил эксперт.

Храпчинский призвал сосредоточиться на финансовых возможностях государства для выполнения этих задач, отметив, что это стимулирует развитие украинского ВПК.