UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерт про "втечу" авіації РФ із Білорусі: виключно оманливий маневр

Фото: Су-33 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

"Втеча" російської авіації з Білорусі - це може бути виключно оманливим маневром. Зокрема, щоб Україна вважала, що з території Білорусі нічого не загрожує.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Це міг бути виключно оманливий маневр для того, щоб ми думали, що з території Білорусі нічого не загрожує, не більше, не менше. Ці оманливі маневри, які реалізовуються на сьогоднішній день, вони на що не впливають, оскільки мета зараз Кремля очевидна", - заявив він.

Експерт додав, що це активізувати провокацію з території Білорусі проти Польщі і України.

Зменшення російської авіації в Білорусі

Група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російська авіація почала залишати територію Білорусі. Зокрема, до Брянської області РФ вилетіли 10 вертольотів.

Через деякий час з Білорусі також вилетіли девʼять російських винищувачів.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ворог використовує територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі.

Зокрема, Білорусь регулярно продовжує навчання й ротацію російських військових, а також зберігає в себе їх техніку та озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьВійна Росії проти України