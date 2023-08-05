RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт о "бегстве" авиации РФ из Беларуси: исключительно обманчивый маневр

Фото: Су-33 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

"Бегство" российской авиации из Беларуси - это может быть исключительно обманчивым маневром. В частности, чтобы Украина считала, что с территории Беларуси ничего не угрожает.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Это мог быть исключительно обманчивый маневр для того, чтобы мы думали, что с территории Беларуси ничего не угрожает, не больше, не меньше. Эти обманчивые маневры, которые реализовываются на сегодняшний день, они на что не влияют, поскольку цель сейчас Кремля очевидна", - заявил он.

Эксперт добавил, что это активизировать провокацию с территории Беларуси против Польши и Украины.

Уменьшение российской авиации в Беларуси

Группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что российская авиация начала покидать территорию Беларуси. В частности, в Брянскую область РФ вылетели 10 вертолетов.

Спустя некоторое время из Беларуси также вылетели девять российских истребителей.

Роль Беларуси в войне России против Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины враг использует территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле.

В частности, Беларусь регулярно продолжает обучение и ротацию российских военных, а также сохраняет у себя их технику и вооружение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВойна России против Украины