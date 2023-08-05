Эксперт о "бегстве" авиации РФ из Беларуси: исключительно обманчивый маневр

"Это мог быть исключительно обманчивый маневр для того, чтобы мы думали, что с территории Беларуси ничего не угрожает, не больше, не меньше. Эти обманчивые маневры, которые реализовываются на сегодняшний день, они на что не влияют, поскольку цель сейчас Кремля очевидна", - заявил он.

Эксперт добавил, что это активизировать провокацию с территории Беларуси против Польши и Украины.

Уменьшение российской авиации в Беларуси

Группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что российская авиация начала покидать территорию Беларуси. В частности, в Брянскую область РФ вылетели 10 вертолетов.

Спустя некоторое время из Беларуси также вылетели девять российских истребителей.

Роль Беларуси в войне России против Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины враг использует территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле.

В частности, Беларусь регулярно продолжает обучение и ротацию российских военных, а также сохраняет у себя их технику и вооружение.

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