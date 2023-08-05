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Експерт про "втечу" авіації РФ із Білорусі: виключно оманливий маневр

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Субота 05 серпня 2023 20:58
Експерт про "втечу" авіації РФ із Білорусі: виключно оманливий маневр Фото: Су-33 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

"Втеча" російської авіації з Білорусі - це може бути виключно оманливим маневром. Зокрема, щоб Україна вважала, що з території Білорусі нічого не загрожує.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Це міг бути виключно оманливий маневр для того, щоб ми думали, що з території Білорусі нічого не загрожує, не більше, не менше. Ці оманливі маневри, які реалізовуються на сьогоднішній день, вони на що не впливають, оскільки мета зараз Кремля очевидна", - заявив він.

Експерт додав, що це активізувати провокацію з території Білорусі проти Польщі і України.

Зменшення російської авіації в Білорусі

Група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російська авіація почала залишати територію Білорусі. Зокрема, до Брянської області РФ вилетіли 10 вертольотів.

Через деякий час з Білорусі також вилетіли девʼять російських винищувачів.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ворог використовує територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі.

Зокрема, Білорусь регулярно продовжує навчання й ротацію російських військових, а також зберігає в себе їх техніку та озброєння.

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