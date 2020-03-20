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Експерт вказав на промахи "Слуги народи" в Харківській області

Новини » Політика     20.03.2020 - 11:23
Експерт вказав на промахи "Слуги народи" в Харківській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На думку експерта, після заміни Юлії Світличної "Слуга народу" тричі вдарила в "штангу" в Харківській області

Фракція "Слуга народу" тричі вдарила в "штангу" у Харківській області, помінявши ефективного голову Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Юлію Світличну на менш досвідченого Олексія Кучера, програвши екс-губернатору з десятикратним відривом на довиборах у Раду і відсутністю діючого голови ОДА на робочому засіданні Харківського антикризового штабу по боротьбі з коронавірусом Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

"Спочатку поміняли ефективну Світличну на Кучера, який під цю справу звільнив округ для виборів. Далі Світлична перемогла на цьому окрузі з десятикратним відривом від другого місця - набрала майже 80% голосів. А тепер сам Кучер проігнорував засідання антикризового штабу, який об’єднав бізнес у боротьбі з коронавірусом. Президент збирає бізнес для об’єднання зусиль, а губернатору - наплювати", - написав експерт.

Експерт також зазначив, що про ситуацію з Кучером висловився і керівник Харківського антикризового штабу бізнесмен Олександр Ярославський.

"Я просто вражений таким губернатором. Я вважаю, що наша область нічим не завинила мати таке позорище. Я докладу всі свої...буду просити, не знаю кого просити, щоб був у нас дійсно гідний партнер в регіоні, з яким можна мати справу", - заявив Ярославський.

Водночас, політолог нагадує, що Ярославський був одним з учасників зустрічі президента з великим бізнесом, присвяченій боротьбі з коронавірусом.

"У зв'язку з цим виникає логічне запитання: чи не простіше "Слузі народу" було б домовитися зі Світличною? Поставили недосвідченого профана і знову впилились в сосну. Судячи з падаючими день від дня рейтингах "слуг" в регіоні та трьом "штанги", Зеленському це питання в саму пору задати своїм радникам, лобіював призначення Кучера", - резюмував експерт.

Як раніше писало РБК-Украина, Харківський антикризовий штаб під керівництвом Олександра Ярославського створений за підсумками наради влади та великого бізнесу в Офісі президента 16 березня.

Штаб здійснює координацію роботи з додаткової (понад виділених державою коштів) фінансову підтримку заходів, спрямованих на захист жителів Харківського регіону від епідемії коронавірусу.

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Новини України ХарківЮлия СветличнаяСлуга народа
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