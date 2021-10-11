Эксперт спрогнозировал возможные отставки в Кабмине в ближайшее время

Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко является токсичной фигурой для нынешней власти. Из-за этого в ближайшее время его могут отправить в отставку.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев в Facebook , комментируя потенциальные кадровые перестановки в правительстве.

Он напомнил, что вопрос кадровых ротаций, который обсуждали в кулуарах парламента еще с конца июля, пока так и не закончился конкретным результатом.

"Вначале смену едва ли не всего состава Кабмина нам обещали на начало осени, затем - на поездку "Слуг народа" в Трускавец, вот недавно Давид Арахамия озвучил очередную "контрольную дату" - 18 октября. Хотя и это далеко не гарантия, что социальный лифт вообще будет перемещать кого-то по властной вертикали", - написал политолог.

Более того, по его словам, вполне, вероятно, что даже масштабное переформатирование Кабмина не приведет к отставке премьера.

"Очевидно, что, называя отдельные фамилии, руководителей ведомств как минимум "приглашают к диалогу" - обсудить достижения, наметить план "исправления", изменить вектор "реформ". В какой форме проходит такой "диалог" - через открытое заседание фракции, либо через ужин в дорогом загородном ресторане - это уже вопрос десятый", - отметил Карасев.

По его мнению, многим из министров, которые могут быть отставлены, есть что терять, в частности, различные схемы, куда уже давно интегрированы и родственники, и подконтрольный бизнес, и даже заинтересованные коллеги из других ведомств.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг Алексея Любченко.

"Например, недавно опубликовали фото, похожее на скриншот переписки первого вице-премьера Любченко, где тот якобы предлагает $5 млн за то, чтобы остаться в должности. И получает ответ, что он стал "слишком токсичным" для власти, поскольку причастен к воровству сотен миллионов из бюджета", - написал политолог.

Впрочем, эксперт считает, что такие вбросы не стоит принимать за чистую монету, даже несмотря на то, что он достаточно давно фигурирует в прессе "как человек, причастный к "скруткам" НДС на 30 млрд гривен".