Арахамия о ротациях в Кабмине: может коснуться трех-пяти человек

Верховная рада планирует провести перестановки в Кабмине. По словам главы фракции монобольшинства Давида Арахамии, кресла могут потерять от трех до пяти министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу " Свобода слова Савика Шустера ".

Арахамия отметил, что кадровые вопросы в Кабмине планируют разделить на "два транша".

"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Надо просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и прочее, и потом уже голосовать в зале (парламента - ред.)", - сказал он.

Глава фракции "Слуга народа" добавил, что вопрос ротаций в Кабмине решили отсрочить, потому что на повестке дня была отставка главы Рады.

"На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя - уже воплощать в жизнь", - пояснил Арахамия.

Напомним, фракция СН планирует провести заседание 18 октября для обсуждения ротаций в Кабмине.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" про годовщину ужасной трагедии Бабьего Яра, арест Михеила Саакашвили, увольнение Дмитрия Разумкова и миллионы на оффшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" в студии говорят Давид Арахамия, Александр Данилюк, Ирина Геращенко, Анна Бабинец и другие политики и эксперты.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Саакашвили назвал истину причину, почему он уехал в Грузию, несмотря на угрозу заключения.



Также в эфире мэр Киева Виталий Кличко резко высказался об обязательной вакцинации жителей столицы.



Еще в студии рассказали, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.



Тогда же эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказывают от вакцинации? Рассказала про мифы о вакцинации и поделилась, кому действительно нельзя делать прививки.



Неделю назад Юлия Тимошенко возмутилась относительно расходов на Трускавец для "слуг народа".



Кроме того, предлагаем вам послушать мнение Савика Шустера относительно того, когда в Украине исчезнет коррупция.