Експерт спрогнозував можливі відставки в Кабміні найближчим часом

Перший віце-прем'єр і міністр економіки Олексій Любченко є токсичною фігурою для нинішньої влади. Через це найближчим часом його можуть відправити у відставку.

Про це заявив політолог Вадим Карасьов у Facebook , коментуючи потенційні кадрові перестановки в уряді.

Він нагадав, що питання кадрових ротацій, яке обговорювали в кулуарах парламенту ще з кінця липня, поки так і не закінчилося конкретним результатом.

"Спочатку зміну чи не всього складу Кабміну нам обіцяли на початок осені, потім - на поїздку "Слуг народу" в Трускавець, ось нещодавно Давид Арахамія озвучив чергову "контрольну дату" - 18 жовтня. Хоча і це далеко не гарантія, що соціальний ліфт взагалі буде переміщати когось по владній вертикалі", - написав політолог.

Більш того, за його словами, цілком, ймовірно, що навіть масштабне переформатування Кабміну не призведе до відставки прем'єра.

"Очевидно, що, називаючи окремі прізвища, керівників відомств як мінімум "запрошують до діалогу" - обговорити досягнення, намітити план "виправлення", змінити вектор "реформ". В якій формі проходить такий "діалог" - через відкрите засідання фракції, або через вечерю в дорогому заміському ресторані - це вже питання десяте", - зазначив Карасьов.

На його думку, багатьом з міністрів, які можуть бути відставлені, є що втрачати, зокрема, різні схеми, куди вже давно інтегровані і родичі, і підконтрольний бізнес, і навіть зацікавлені колеги з інших відомств.

Як приклад він навів ситуацію навколо Олексія Любченка.

"Наприклад, нещодавно опублікували фото, схоже на скріншот листування першого віце-прем'єра Любченка, де той нібито пропонує $5 млн за те, щоб залишитися на посаді. І отримує відповідь, що він став "занадто токсичним" для влади, оскільки причетний до крадіжки сотень мільйонів з бюджету", - написав політолог.

Втім, експерт вважає, що такі вкидання не варто приймати за чисту монету, навіть попри те, що він досить давно фігурує в пресі "як людина, причетна до "скруток" ПДВ на 30 млрд гривень".