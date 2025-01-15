Експерт: санкції щодо експорту нафти - ефективна загроза російському режиму

Російська влада тримається здебільшого на прибутку від експорту сировини, зокрема нафти. Тому санкції проти цієї галузі є ефективним інструментом.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ".

"Це довгоочікуваний пакет. Ми протягом двох років говорили, що треба посилювати контроль за дотриманням цінової стелі і боротися з "тіньовим" флотом", - сказав РБК-Україна старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Володимир Дубровський.

Він вважає, що санкції саме проти конкретних танкерів - це ефективний інструмент. Адже Росії буде складно і досить дорого купувати нові судна. Ти часом в Європі вже говорять про необхідність накладання санкцій на танкери, які перевозять російський зріджений природний газ.

На думку експерта, наступним кроком має стати заборона на прохід танкерів, які везуть російську нафту без належного страхування через данські протоки, які з'єднують Балтійське та Північне моря. Цим шляхом Росія експортує близько 60% своєї нафти на світовий ринок.

Санкції проти перевезень російської нафти Балтійським та Північним морями є більш імовірним сценарієм у порівнянні з протидією експорту нафти через турецькі Босфор і Дарданелли чи порти на Тихому океані.

"Російська вертикаль влади тримається на сировинній ренті, здебільшого це рента від експорту нафти. В основному, експорт нафти здійснюється морським шляхом. Якщо ми хочемо створити загрози для режиму, якраз це (розширення санкцій проти морських перевезень сирої нафти, - ред.) і є найефективніший спосіб додати проблем для російської економіки", - зазначив Дубровський.