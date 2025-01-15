Эксперт: санкции против экспорта нефти - эффективная угроза российскому режиму

Российская власть держится в основном на прибыли от экспорта сырья, в частности нефти. Поэтому санкции против этой отрасли являются эффективным инструментом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ".

"Это долгожданный пакет. Мы в течение двух лет говорили, что надо усиливать контроль за соблюдением ценового потолка и бороться с "теневым" флотом", - сказал РБК-Украина старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский.

Он считает, что санкции именно против конкретных танкеров - это эффективный инструмент. Ведь России будет сложно и достаточно дорого покупать новые суда. Тем временем в Европе уже говорят о необходимости наложения санкций на танкеры, которые перевозят российский сжиженный природный газ.

По мнению эксперта, следующим шагом должен стать запрет на проход танкеров, которые везут российскую нефть без надлежащего страхования через датские проливы, которые соединяют Балтийское и Северное моря. Этим путем Россия экспортирует около 60% своей нефти на мировой рынок.

Санкции против перевозок российской нефти Балтийским и Северным морями является более вероятным сценарием по сравнению с противодействием экспорта нефти через турецкие Босфор и Дарданеллы или порты на Тихом океане.

"Российская вертикаль власти держится на сырьевой ренте, в основном это рента от экспорта нефти. В основном, экспорт нефти осуществляется морским путем. Если мы хотим создать угрозы для режима, как раз это (расширение санкций против морских перевозок сырой нефти, - ред.) и есть самый эффективный способ добавить проблем для российской экономики", - отметил Дубровский.