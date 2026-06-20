Експерт розповів, скільки треба часу на розмінування України

За прогнозами, на розмінування України може піти майже сотня років. Однак процес можна пришвидшити і впоратись за 10-15 років.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів СЕО XTI Engineering Олексій Колеснік.
"Через те, що Україна опинилась в унікальній і водночас страшній ситуації - ми найбільш замінована країна світу, прогнози по розмінуванню складають майже сотню років. Ми впевнені, що процес можна пришвидшити і впоратись за 10-15 років. Все залежить від масштабування парку машин, технологій та ефективного підходу", - сказав Колеснік.
Він розповів, що один з приватних операторів гуманітарного розмінування, який працює з технікою його компанії, за минулий рік продемонстрував найкращий результат за площею очищених територій.
Оператор побудував свою роботу максимально ефективно: у парку є три наших важких комплекси ГАРТ 5100, кілька машин для підготування ґрунту МР.3200, дрібна мобільна техніка та професійна команда саперів.
Він не використовує важку техніку там, де вона неефективна, і не запускає людей туди, де небезпечно та має працювати машина. Кожен працює на своєму місці в єдиній системі.
Як зазначив Колеснік, щоб закрити потребу в розмінувальній техніці, потрібне нарощування серійності. І тут вже позитивні тенденції.
"По-перше, локалізація іноземних виробників, які зрозуміли, що возити машини за кордон на ремонт довго і дорого. По-друге, розвиток українського виробництва, де з’являється все більше гравців, які створюють ефективні машини різних класів, від легких до важковиків", - пояснив він.
Експерт зазначив, що сьогодні Україна фактично формує нові підходи до гуманітарного розмінування в умовах масштабного забруднення.
"Якщо ми зможемо наростити серійне виробництво вітчизняних машин, забезпечити операторів технікою, запчастинами і сервісом, ми повернемо українські землі до використання швидше, ніж прогнозують міжнародні експерти", - додав Колеснік.
Нагадаємо, внаслідок агресії Росії Україна стала найбільш замінованою країною світу. Мінне забруднення - одне з найсерйозніших наслідків війни.
Раніше оцінювалося, що для розмінування територій, постраждалих внаслідок війни, Україні потрібно майже 30 млрд доларів. Водночас обсяг необхідного фінансування скоротився завдяки прогресу в очищенні земель від мін і нерозірваних боєприпасів.
У Міністерстві оборони повідомляли, що західні партнери планують надати Україні 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування. Фінансування передбачене до 2034 року.
Також Міноборони ініціювало створення спеціального полігону для випробування нових підходів до розмінування. На ньому планують тестувати інноваційні технології, зокрема рішення на основі штучного інтелекту, а також обмінюватися досвідом з міжнародними партнерами.