Експерт розповів, скільки треба часу на розмінування України

"Через те, що Україна опинилась в унікальній і водночас страшній ситуації - ми найбільш замінована країна світу, прогнози по розмінуванню складають майже сотню років. Ми впевнені, що процес можна пришвидшити і впоратись за 10-15 років. Все залежить від масштабування парку машин, технологій та ефективного підходу", - сказав Колеснік.

Він розповів, що один з приватних операторів гуманітарного розмінування, який працює з технікою його компанії, за минулий рік продемонстрував найкращий результат за площею очищених територій.

Оператор побудував свою роботу максимально ефективно: у парку є три наших важких комплекси ГАРТ 5100, кілька машин для підготування ґрунту МР.3200, дрібна мобільна техніка та професійна команда саперів.

Він не використовує важку техніку там, де вона неефективна, і не запускає людей туди, де небезпечно та має працювати машина. Кожен працює на своєму місці в єдиній системі.

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Як зазначив Колеснік, щоб закрити потребу в розмінувальній техніці, потрібне нарощування серійності. І тут вже позитивні тенденції.

"По-перше, локалізація іноземних виробників, які зрозуміли, що возити машини за кордон на ремонт довго і дорого. По-друге, розвиток українського виробництва, де з’являється все більше гравців, які створюють ефективні машини різних класів, від легких до важковиків", - пояснив він.

Експерт зазначив, що сьогодні Україна фактично формує нові підходи до гуманітарного розмінування в умовах масштабного забруднення.

"Якщо ми зможемо наростити серійне виробництво вітчизняних машин, забезпечити операторів технікою, запчастинами і сервісом, ми повернемо українські землі до використання швидше, ніж прогнозують міжнародні експерти", - додав Колеснік.