Експерт розповів, що може зупинити російські війська на фронті

"Так, динаміка не на нашу користь. Але якби в них була вирішальна перевага, вони вже були в Покровську, вони чомусь не в Покровську. Вони штурмують маленьке село на кілька сотень жителів. Так, там дуже важко", - заявив він.

Нарожний зазначив, що до кінця вересня в Україні очікуються дощі.

"До кінця місяця ми відкриваємо прогноз погоди і бачимо, що у нас починаються дощі. А це означає кінець літньої кампанії. Їм (росіянам, - ред.) буде набагато важче", - заявив експерт.