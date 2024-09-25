Допомагав ворогу наступати на Покровськ. СБУ затримала зрадника
У Донецькій області затримали чергового агент воєнної розвідки Російської Федерації (РФ). Зрадник шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку, де тривають жорсткі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
Затриманий виявився працівником місцевого гірничого підприємства, якого у липні дистанційно завербувала російська спецслужба. Відтоді він розвідував геолокації штабів, а також укріпрайонів Сил оборони. Зокрема звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії Збройних сил України (ЗСУ) й намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання.
"Під час розвідувальних вилазок агент поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але у ході таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на Google-картах", - додає СБУ.
Фото: СБУ затримала зрадника, який допомагав ворогу наступати на Покровськ (t.me/SBUkr)
Для зв'язку з російською спецслужбою зрадник використовував спочатку анонімний акаунт у популярному месенджері, а пізніше перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі Росії.
Агента було викрито ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуків вилучили мобільний телефон й сім-карти.
Що загрожує
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - пише СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові судитимуть "блогера", який виготовляв та розповсюджував матеріали, що виправдовують збройну агресію Росії проти України.
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