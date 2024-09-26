Эксперт рассказал, что может остановить российские войска на фронте

"Да, динамика не в нашу пользу. Но если бы у них было решающее преимущество, они уже были в Покровске, они почему-то не в Покровске. Они штурмуют маленькое село на несколько сотен жителей. Да, там очень тяжело", - заявил он.

Нарожный отметил, что к концу сентября в Украине ожидаются дожди.

"К концу месяца мы открываем прогноз погоды и видим, что у нас начинаются дожди. А это значит конец летней кампании. Им (россиянам, - ред.) будет гораздо труднее", - заявил эксперт.