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Експерт розповів, як росіяни модернізували іранські "Шахеди"

Вівторок 10 жовтня 2023 12:25
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Експерт розповів, як росіяни модернізували іранські "Шахеди" Фото: іранський дрон-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова
Експерт: Костянтин Криволап

Готуючись до зриву опалювального сезону в Україні, росіяни намагаються збільшити запаси іранських "Шахедів". Окрім того, вони модернізують дрони-камікадзе, щоб відстежувати весь шлях безпілотника та місце, де його збили.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати".

За інформацією авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Росія хоче вийти на показник у 500 дронів на місяць. Їх "добуватимуть" трьома шляхами - безпосередньо закупівля в Ірану, виробництво в Татарстані та масштабна вузлова зборка з російськими та іранськими комплектуючими.

За його словами, дрони будуть різної якості, точності та систем наведення, але головне, на що роблять ставку окупанти - кількість.

"Минулого місяця вони зробили 503 дрони. Думаю, вони прагнутимуть організувати логістику, вести пуски з чотирьох точок - Чауда, Приморськ-Ахтарськ, курский аеродром, і четверту десь ще поставлять. Пробуватимуть запускати їх великими кількостями з різними інтервалами, щоб максимально плутати нашу ППО", - зазначив Криволап.

Крім того, росіяни модернізували "Шахеди" - їх обладнали супутниковими телефонами. Зважаючи на все, саме тому ціна дрона зросла - за інформацією експертів, сьогодні іранський БПЛА обходиться російським платникам податків у 30-40 тисяч доларів.

Встановивши супутниковий телефон, росіяни відстежують весь шлях безпілотника та місце, де його збили - перед ударом ППО телефон встигає передати координати.

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

Нещодавно The Washington Post повідомило, що Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану.

Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed, які країна-агресор використовує у війні проти України.

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дрони Війна Росії проти України
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