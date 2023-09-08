Експерт розповів, чи зможе Захід завадити ймовірному постачанню зброї з КНДР до РФ

КНДР може почати постачати Росії зброю для її війни проти України і країни Заходу практично ніяк не зможуть перешкодити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Володимира Фесенка.
Нещодавно The New York Times повідомило, що лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрітися з російським диктатор Володимиром Путіним і обговорити постачання озброєнь.
Після цього Вашингтон почав говорити про посилення санкцій і закликає припинити переговори про зброю для Росії.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван попередив, що Північна Корея "заплатить ціну", якщо допоможе РФ воювати з Україною.
"За великим рахунком Захід нічого не зможе протиставити. Самі західні коментатори над цим сумно іронізують. Що ще можна зробити? Ввести додаткові санкції? Але Північна Корея - це наочний приклад, що вони більше не працюють. Майже весь світ оголосив санкції, і що? Так, проблеми є, економіка специфічна, але вона працює. Я не бачу якихось чарівних інструментів, щоб Захід міг зупинити постачання зброї в Росію", - зазначив Фесенко в бесіді з РБК-Україна.
З іншого боку, це привід посилити санкції проти Росії, щодо компаній із третіх країн, які допомагають їй обійти обмеження. На відміну від північнокорейської її економіка не звикла десятиліттями жити в умовах глобальної ізоляції.
Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".
Нещодавно секретар Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.
Більше про потенційний союз світових ізгоїв та чи несе він загрози для нашої країни - у матеріалі РБК-Україна.
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