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Експерт розповів, чи зможе Захід завадити ймовірному постачанню зброї з КНДР до РФ

П'ятниця 08 вересня 2023 20:49
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Експерт розповів, чи зможе Захід завадити ймовірному постачанню зброї з КНДР до РФ Фото: Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко

КНДР може почати постачати Росії зброю для її війни проти України і країни Заходу практично ніяк не зможуть перешкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Володимира Фесенка.

Що цьому передувало

Нещодавно The New York Times повідомило, що лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрітися з російським диктатор Володимиром Путіним і обговорити постачання озброєнь.

Після цього Вашингтон почав говорити про посилення санкцій і закликає припинити переговори про зброю для Росії.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван попередив, що Північна Корея "заплатить ціну", якщо допоможе РФ воювати з Україною.

Утім, незрозуміло, яку ще ціну може заплатити Пхеньян

"За великим рахунком Захід нічого не зможе протиставити. Самі західні коментатори над цим сумно іронізують. Що ще можна зробити? Ввести додаткові санкції? Але Північна Корея - це наочний приклад, що вони більше не працюють. Майже весь світ оголосив санкції, і що? Так, проблеми є, економіка специфічна, але вона працює. Я не бачу якихось чарівних інструментів, щоб Захід міг зупинити постачання зброї в Росію", - зазначив Фесенко в бесіді з РБК-Україна.

З іншого боку, це привід посилити санкції проти Росії, щодо компаній із третіх країн, які допомагають їй обійти обмеження. На відміну від північнокорейської її економіка не звикла десятиліттями жити в умовах глобальної ізоляції.

Співпраця між Росією та КНДР

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".

Нещодавно секретар Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.

Більше про потенційний союз світових ізгоїв та чи несе він загрози для нашої країни - у матеріалі РБК-Україна.

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