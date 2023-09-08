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Эксперт рассказал, сможет ли Запад помешать вероятным поставкам оружия из КНДР в РФ

Пятница 08 сентября 2023 20:49
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Эксперт рассказал, сможет ли Запад помешать вероятным поставкам оружия из КНДР в РФ Фото: Ким Чен Ин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко

КНДР может начать поставлять России оружие для ее войны против Украины и страны Запада практически никак не смогут помешать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Владимира Фесенко.

Что этому предшествовало

Недавно The New York Times сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в этом месяце встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить поставки вооружений.

После этого Вашингтон начал говорить об ужесточении санкций и призывает прекратить переговоры об оружии для России.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Северная Корея "заплатит цену", если поможет РФ воевать с Украиной.

Впрочем, непонятно, какую цену еще может заплатить Пхеньян

"По большому счету Запад ничего не сможет противопоставить. Сами западные комментаторы над этим грустно иронизируют. Что еще можно сделать? Ввести дополнительные санкции? Но Северная Корея - это наглядный пример, что они больше не работают. Почти весь мир объявил санкции, и что? Да, проблемы есть, экономика специфическая, но она работает. Я не вижу каких-то волшебных инструментов, чтобы Запад мог остановить поставки оружия в Россию", - отметил Фесенко в беседе с РБК-Украина.

С другой стороны, это повод ужесточить санкции против России, в отношении компаний из третьих стран, которые помогают ей обойти ограничения. В отличие от северокорейской ее экономика не привыкла десятилетиями жить в условиях глобальной изоляции.

Сотрудничество между Россией и КНДР

Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам ЧВК "Вагнера".

Недавно секретарь Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

Больше о потенциальном союзе мировых изгоев и несет ли он угрозы для нашей страны - в материале РБК-Украина.

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