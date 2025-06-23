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Експерт розкритикував вибіркові домовленості МОЗ з окремими виробниками

Україна, Понеділок 23 червня 2025 15:22
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Експерт розкритикував вибіркові домовленості МОЗ з окремими виробниками Фото: експерт розкритикував вибіркові домовленості МОЗ з окремими виробниками (УНІАН)
Автор: Сергій Новіков

Затягування ухвалення урядового рішення щодо системного врегулювання ціноутворення на лікарські засоби створює нерівні умови на ринку. Та фактично працює в інтересах великих фармацевтичних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань державної політики Юрія Гаврилечка.

"Урядова ініціатива, яка мала врегулювати ситуацію після запровадження тимчасової заборони на маркетингові договори, досі не реалізована. А тим часом великі виробники зберігають маржу та економлять на маркетингу, тоді як аптеки змушені компенсувати втрати за рахунок підвищення цін. Хворі ж купують те, що є, і за ті ціни, які бачать", - зазначив експерт.

За його словами, обмеження, передбачені законодавством, призвели до втрати доходів середньої ланки продажу, зокрема аптечних мереж, які покривали частину витрат за рахунок маркетингових платежів. Це позначається як на зарплатах співробітників, так і на загальній ціновій політиці.

"МОЗ, замість того щоб розробити ефективне і справедливе регулювання, обмежилося вибірковими домовленостями з окремими виробниками. На частину препаратів ціни й справді впали, але вони зникли з полиць. Усе це - імітація реформи, а не її реалізація", - додав Гаврилечко.

Що цьому передувало

Нагадаємо, фармацевти звернулись до президента та всіх ключових органів, бо МОЗ проігнорувало результати публічних та експертних обговорень, в результаті яких було напрацьовано компромісне рішення.

У листі вони просять підтримати спільно розроблений варіант - врегулювання питання маркетингових договору у відповідності до європейських правил та норм.

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