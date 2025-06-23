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Эксперт раскритиковал выборочные договоренности Минздрава с отдельными производителями

Украина, Понедельник 23 июня 2025 15:22
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Эксперт раскритиковал выборочные договоренности Минздрава с отдельными производителями Фото: эксперт раскритиковал выборочные договоренности Минздрава с отдельными производителями (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Затягивание принятия правительственного решения по системному урегулированию ценообразования на лекарственные средства создает неравные условия на рынке. И фактически работает в интересах крупных фармацевтических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по вопросам государственной политики Юрия Гаврилечко.

"Правительственная инициатива, которая должна была урегулировать ситуацию после введения временного запрета на маркетинговые договоры, до сих пор не реализована. А тем временем крупные производители сохраняют маржу и экономят на маркетинге, тогда как аптеки вынуждены компенсировать потери за счет повышения цен. Больные же покупают то, что есть, и за те цены, которые видят", - отметил эксперт.

По его словам, ограничения, предусмотренные законодательством, привели к потере доходов среднего звена продаж, в частности аптечных сетей, которые покрывали часть расходов за счет маркетинговых платежей. Это сказывается как на зарплатах сотрудников, так и на общей ценовой политике.

"Минздрав, вместо того чтобы разработать эффективное и справедливое регулирование, ограничился выборочными договоренностями с отдельными производителями. На часть препаратов цены действительно упали, но они исчезли с полок. Все это - имитация реформы, а не ее реализация", - добавил Гаврилечко.

Что этому предшествовало

Напомним, фармацевты обратились к президенту и всем ключевым органам, потому что Минздрав проигнорировал результаты публичных и экспертных обсуждений, в результате которых было наработано компромиссное решение.

В письме они просят поддержать совместно разработанный вариант - урегулирование вопроса маркетинговых договора в соответствии с европейскими правилами и нормами.

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Министерство здравоохранения Украины
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