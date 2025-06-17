Чиновники МОЗ протидіють зниженню цін на ліки в інтересах великих виробників, - економіст

Чиновники Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) фактично протидіють зниженню цін на ліки, діючи в інтересах великих виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

"Якщо стисло, результат такий. Розпіарені владою методи РНБО не знизили вартість ліків, а призвели до їх здорожчання", - зазначив він.

На думку Кушнірука, спроби вплинути на ціни розбилися об "недолугих і корумпованих чиновників", насамперед у МОЗ.

"МОЗ не забезпечило рівного підходу до зниження цін - відповідальність була перекладена з виробників на аптеки та дистриб’юторів. Від цього постраждали всі. Крім невеличкої групи великих виробників ліків", - наголосив експерт.

За його словами, МОЗ вдалося лише створити ілюзію дій через обмежений перелік дешевих препаратів.

"Замість реального зниження цін, МОЗ погодилося на популістичний крок — зменшити ціну на 100 препаратів, які самі ж виробники й обрали. Це створило лише видимість дій", - сказав він.

"Список препаратів для "зниження цін" - маніпулятивний: туди включено переважно дешеві й другорядні засоби (на кшталт аскорбінки), що не мають істотного впливу на витрати пацієнтів", - додав Кушнірук.

Економіст також зазначив, що скасування маркетингових договорів не вплинуло на вартість ліків, оскільки виробники залишили свої відпускні ціни незмінними.

"Заборона маркетингових договорів не призвела до зниження цін, оскільки виробники не знизили свою відпускну ціну. Це дозволило їм залишити всю "маркетингові" бюджети собі", - пояснив він.

Кушнірук повідомив, що компромісна модель регулювання, розроблена учасниками ринку, була відхилена МОЗ без пояснень. Натомість міністерство презентувало нову версію, вигідну великим виробникам.

"Єдиний спосіб знизити ціну - це повернути ринкові умови і конкуренцію. МОЗ же навпаки зробив все, аби зруйнувати конкуренцію і в ручному режимі розподілити надприбутки конкретним виробникам ліків", - підсумував Кушнірук.