ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт роз'яснив, як вибори у США можуть посилити Україну

Четвер 02 листопада 2023 20:59
UA EN RU
Експерт роз'яснив, як вибори у США можуть посилити Україну Фото: експерт роз'яснив, як вибори у США можуть посилити Україну (flickr by Rob Young)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Парламентські та президентські вибори у Сполучених Штатах можуть призвести до посилення допомоги Україні.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я навіть покладаю деякі надії на вибори в США, хоч би як парадоксально це звучало. З одного боку, республіканці вимагають більшої підзвітності, з іншого - більше допомоги, звинувачуючи адміністрацію Джо Байдена в нерішучості", - зазначив експерт.

За його словами, на цьому фоні деякі постачання зброї в Україну можуть бути прискорені для активізації на фронті.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Перед цим пройдуть праймеріз Республіканської та Демократичної партій, на яких вони визначать по одному кандидату.

Головним кандидатом від демократів є президент Джо Байден, а від республіканців - колишній президент Дональд Трамп.

Голоси мають бути офіційно підраховані до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.

Раніше у Байдена з'явився перший конкурент-демократ на президентських виборах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Вибори в США Війна Росії проти України
NEWS
Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт
Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше