У Байдена з'явився конкурент-демократ на майбутніх виборах президента США

Конгресмен Дін Філліпс змагатиметься з президентом США Джо Байденом за статус кандидата від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сам Філліпс заявив в ефірі CBS .

Він зазначив, що подасть документи на участь у президентських виборах сьогодні, 27 жовтня, та розпочне свою кампанію.

За словами Філліпса, він захоплюється 80-річним Байденом, але вважає, що настав час для нового покоління демократів очолити партію. Він уточнив, що це особливо актуально за умов, коли колишній президент Дональд Трамп може стати кандидатом у президенти від Республіканської партії.

"Я вважаю, що президент Байден виконав величезну роботу для нашої країни. Але йдеться не про минуле. Це вибори про майбутнє", - додав конгресмен.

Він висловив стурбованість, що можлива перемога Трампа на майбутніх виборах стане кризовим моментом для американської демократії.

Філліпс додав, що він закликає інших демократів вступати в гонку, сподіваючись, що додаткова конкуренція забезпечить партії перевіреного та сильного кандидата.

Вибори президента США

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться вже 2024 року. Вони заплановані на 5 листопада.

Але перед цим пройдуть праймеріз Республіканської та Демократичної партій, на яких вони визначать по одному кандидату. Згідно з останніми опитуваннями, кандидатом від республіканців, ймовірно, знову стане Трамп.

Республіканці мають оголосити свого кандидата 15 липня, а демократи - 19 серпня. Після цього восени розпочнуться дебати та агітація.

Голоси мають бути офіційно підраховані до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.