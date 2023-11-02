Эксперт разъяснил, как выборы в США могут усилить Украину

Парламентские и президентские выборы в Соединенных Штатах Америки могут привести к усилению помощи Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я даже возлагаю некоторые надежды на выборы в США, как бы парадоксально это ни звучало. С одной стороны, республиканцы требуют большей подотчетности, с другой - больше помощи, обвиняя администрацию Джо Байдена в нерешительности", - отметил эксперт.

По его словам, на этом фоне какие-то поставки оружия в Украину могут быть ускорены для активизации на фронте.

Президентские выборы в США

Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Перед этим пройдут праймериз Республиканской и Демократической партий, на которых они определят по одному кандидату.

Главным кандидатом от демократов является действующий президент Джо Байден, а от республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.

Голоса должны быть официально подсчитаны до 6 января 2025 года, а на 20 января запланирована инаугурация.

Ранее у Байдена появился первый конкурент-демократ на президентских выборах.