Експерт про ризик катастрофічної нестачі боєприпасів: блокування мільярдів оптимізму не додає

Прогнози щодо нібито ризику катастрофічної нестачі боєприпасів в Україні були й раніше. Водночас блокування фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки (США) Києву оптимізму не додає.

Ризик катастрофічної нестачі боєприпасів

Як писало видання ABC, до кінця березня України може нібито зіткнутись з катастрофічною нестачею боєприпасів, у тому ж числі й для засобів протиповітряної оборони.

Також видання вважає, що сценарій Авдіївки може повторитись й на інших ділянках фронту, а дефіцит ракет-перехоплювачів призведе до того, що Російська Федерація може отримати контроль над небом. Це, зі свого боку, повністю змінить характер війни.

Подібні прогнози були й раніше

За словами Мусієнка, вищезгадані прогнози були й раніше, втім, ймовірно, Київ має певні кошти враховуючи успішне знищення семи ворожих літаків Повітряними силами України лише за останній тиждень. Однак ракет-перехоплювачів потрібно більше.

"Якщо Іран поставить Росії 400 ракет, як пише Reuters, це стане додатковим викликом для нас. Якщо поставки для нас знизяться, це негативно позначиться на наших можливостях. Разом з тим є у нас стабільні постачання ракет IRIS-Т, SAMP-T і Patriot, тому що не лише США постачають. Але США дають кошти на закупівлю ракет у Європі, тому кризові моменти цілком можуть бути", - наголосив експерт.

Також Мусієнко нагадав про заяву президента Чехії Петра Павела щодо 800 тисяч снарядів. Через те, що вони були вироблені не в Європі - Європейський союз не виділятиме на них кошти, аби уникнути конкуренції. Важливо, аби їх профінансували США, втім, блокування мільярдів для України оптимізму не додає.

Допомога Україні від США

Минулого року Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.