Эксперт раскритиковал намерения потратить из госбюджета 500 млн на интернет в селах

Выделение полмиллиарда гривен, заложенных в госбюджете-2021 на интернет в селах, не актуально из-за критической финансовой ситуации в стране и значительных коррупционных рисков.

Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи гражданского сектора Украины " Иван Петухов.

По его словам, развитие интернета в стране обеспечивается частными компаниями, государство в это никаких средств не вложило. И 500 млн грн, которые хотят предусмотреть в бюджете на следующий год на развитие интернета в сельской местности, могут, по его мнению, быть просто украдены.

"Интернет построено в Украине частным сектором. Ни копейки до сегодняшнего дня государство не внесла. И это почти 70%, если уже не больше, покрыто Украины доступом к сети Интернет. Я так понимаю, эти деньги направлены только на хищение", - сказал Петухов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации предлагает заложить в бюджет на 2021 год 500 млн грн на цифровые средства сельской местности.

Ранее Верховная рада направила на доработку закон, которым регулируется стоимость интернета. До этого проект закона ветировал президент Владимир Зеленский.