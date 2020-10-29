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Зеленский вернул в Раду закон об электронных коммуникациях

Киев, Четверг 29 октября 2020 18:59
Зеленский вернул в Раду закон об электронных коммуникациях
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Законопроект об электронных коммуникациях (№3014) был возвращен в Верховную раду без подписи президента Владимира Зеленского. Документ с предложениями главы государства передали на рассмотрение профильного комитета.

Об этом свидетельствуют данные на официальном веб-портале Верховной рады.

Документ был поддержан парламентом 30 сентября, а уже 13 октября его подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков, после чего его передали на подпись президенту.

Законопроект должен определить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций, а также регулировать стоимость интернета. Документ также определяет ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Рекомендации президента, в частности, касаются вопросов сбора и хранения персональной информации пользователей интернета, доступа к такой информации, а также доступа поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг к земельным участкам и инфраструктуре для развертывания там сетей.

Напомним, до этого Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло признаки коррупции в законопроекте об электронных коммуникациях.

Однако, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Раде принять этот законопроект.

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