Експерт розкритикував наміри витратити з держбюджету 500 млн на інтернет в селах

Виділення півмільярда гривень, закладених в держбюджет-2021 на інтернет в селах, не на часі через критичну фінансову ситуацію в країні й значні корупційні ризики.

Про це заявив голова Національної асамблеї громадського сектору України Іван Петухов.

За його словами, розвиток інтернету в країні забезпечується приватними компаніями, держава в це жодних коштів не вклала. І 500 млн грн, які хочуть передбачити в бюджеті на наступний рік на розвиток інтернету в сільській місцевості, можуть, на його думку, бути просто вкрадені.

"Інтернет побудовано в Україні приватним сектором. Жодної копійчини до сьогоднішнього дня держава не внесла. І це майже 70%, якщо вже не більше, покрито України доступом до мережі Інтернет. Я так розумію, ці гроші направлені тільки на розкрадання", - сказав Петухов.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації пропонує закласти у бюджет на 2021 рік 500 млн грн на цифрові засоби сільської місцевості.

Раніше Верховна рада направила на доопрацювання закон, яким регулюється вартість інтернету. До того проект закону ветував президент Володимир Зеленський.