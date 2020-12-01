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ВР направила на доработку закон о регулировании стоимости интернета

Украина, Вторник 01 декабря 2020 16:23
ВР направила на доработку закон о регулировании стоимости интернета
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада направила на доработку закон, которым регулируется стоимость интернета. Ранее проект закона ветировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нардепы направили законопроект №3014 на доработку в комитет по вопросам цифровой трансформации. За это решение проголосовали 298 парламентариев.

Отметим, закон должен был определить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций, а также регулировать стоимость интернета. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Рекомендации президента, в частности, касались вопросов сбора и хранения персональной информации пользователей интернета, доступа к такой информации, а также доступа поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг к земельным участкам и инфраструктуре для развертывания там сетей.

Как писало РБК-Украина, Рада одобрила законопроект во втором чтении в конце сентября.

Напомним, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло признаки коррупции в этом документе.

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