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Эксперт прокомментировал "дело Краяна"

Новости » Политика    11.07.2019 - 08:23
Эксперт прокомментировал "дело Краяна"
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Финал этого дела эксперт считает "абсолютно логичным"

Политический эксперт Андрей Золотарев прокомментировал оправдательный приговор в отношении Одесского мэра Геннадия Труханова и сотрудников мэрии по делу завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян", в котором городской совет разместил свои подразделения. Финал абсолютно логичный и такой же печальный для заказчиков. Среди них фигурирует давний заклятый враг Труханова Аднан Киван - тот самый, чей бизнес "с Божьим благословением", а в народе - высотки-жемчужины, которыми предприимчивый застройщик наводнил всю Одессу благодаря связям в Киеве. "Рупором" всей развернутой кампании стал знаменитый Михо. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области лично прибыл в суд, где оглашали решение в пользу мэра", - пишет Золотарев.

По мнению эксперта, "ненавидеть Труханова с помощью правоохранительной системы абсолютно бесперспективно".

"Мэрия по факту работает, при чем, судя по отзывам и рейтингам довольно неплохо. Доказательств так и не нашли. Затягивать процесс до какого-то момента удавалось, но, как говорится, сколько верёвочке не виться ... Впервые за долгое время большие деньги проиграли. Если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, то вопреки скептическим прогнозам, новая команда имеет все шансы положительно себя зарекомендовать в серьезном сегменте - вопросах правосудия", - написал Золотарев.

Как известно, "дело завода "Краян" касается покупки здания бывшего завода "Краян" для размещения в нем Центра интегрированных услуг.

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