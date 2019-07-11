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Експерт прокоментував "справу Краяну"

Новини » Політика    11.07.2019 - 08:23
Експерт прокоментував "справу Краяну"
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Фінал цієї справи експерт вважає "абсолютно логічним"

Політичний експерт Андрій Золотарьов прокоментував виправдувальний вирок стосовно Одеського мера Геннадія Труханова та співробітників мерії у справі заводу "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Мова йде про купівлю будівлі колишнього заводу "Краян", в якому міська рада розмістила свої підрозділи. Фінал абсолютно логічний і такий же сумний для замовників. Серед них фігурує давній заклятий ворог Труханова Аднан Ківан - той самий, чий бізнес "з Божим благословенням", а в народі - висотки-перлини, якими заповзятливий забудовник наповнив всю Одесу завдяки зв'язкам в Києві. "Рупором" всієї розгорнутої кампанії став знаменитий Міхо. Екс-президент Грузії, екс-губернатор Одеської області особисто прибув до суду, де оголошували рішення на користь мера", - пише Золотарьов.

На думку експерта, "ненавидіти Труханова з допомогою правоохоронної системи абсолютно безперспективно".

"Мерія за фактом працює, при чому, судячи з відгуків і рейтингів досить непогано. Доказів так і не знайшли. Затягувати процес до якогось моменту вдавалося, але, як кажуть, скільки мотузочці не витися ... Вперше за довгий час великі гроші програли. Якщо ця тенденція збережеться і надалі, то всупереч скептичним прогнозам, нова команда має всі шанси позитивно зарекомендувати себе в серйозному сегменті питаннях правосуддя", - написав Золотарьов.

Як відомо, "справа заводу "Краян" стосується покупки будівлі колишнього заводу "Краян" для розміщення в ньому Центру інтегрованих послуг.

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