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Труханов прокомментировал решение суда по делу против него

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 20:58
Труханов прокомментировал решение суда по делу против него
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Суд Одессы вынес оправдательный приговор всем фигурантам "дела завода "Краян"

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал решение Малиновского райсуда по делу завода "Краян", фигурантом которого является он и его подчиненные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Так, сегодня суд вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела: обвинения прокуроров САП были признаны судом недоказанным, а действия мэра и его подчиненных - законными.

"Я благодарен одесситам за благоразумие. За доверие, мудрость и поддержку, благодаря которым между бесконечными заседаниями мы строили парки и строили школы, ремонтировали дороги и коммуникации. Все это - наша общая заслуга", - заявил Труханов.

Решение суда также прокомментировал кандидат в народные депутаты Украины по Киевскому району Дмитрий Танцюра.

"Сегодняшний оправдательный приговор - это не победа мэра, городских властей или депутатов, это - победа одесситов! Работа, которую ведет городская власть во главе с мэром Геннадием Трухановым - эффективная, продуктивная и востребованная", - сказал Танцюра.

Как известно, "дело завода "Краян" касается покупки здания бывшего завода "Краян" для размещения в нем Центра интегрированных услуг.

САП оспорит оправдательный приговор Труханову Суд оправдал Труханова по делу завода "Краян"
Новости Украины ОдессаГеннадий ТрухановСуд
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