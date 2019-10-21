Эксперты допускают дальнейшее падение рейтинга Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На рейтинг Зеленского может негативно влиять повышение фискального давления

В случае отсутствия кардинальных изменений в политике рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вряд ли сможет удержаться на отметке 66%, до которой он упал в октябре. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник в комментарии "112 Украина".

Как известно, согласно результатам опроса КМИС от 14 октября, положительно относятся к деятельности Зеленского в октябре 66% (73% в сентябре), то есть рейтинг президента снижается.

По мнению экспертов, снижение рейтинга президента Зеленского и представителей его команды - вполне ожидаемое явление.

"В случае, если в вопросах повышения благосостояния украинцев, достижения приемлемого решения по поводу земельного вопроса, борьбы с коррупцией прогресса не будет, то рейтинг Зеленского к февралю-апрелю следующего года опустится на уровень 30-40%", - сказал Руслан Бортник.

По словам экспертов, на рейтинг президента негативно влияет повышение фискального давления.

Как известно, в последнее время одним из самых скандальных стал законопроект №1210, который предусматривает повышение платы за добычу железной руды. Его инициировал представитель команды Зеленского, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

При этом глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не смог дать оценку налоговым изменениям, предусмотренным в инициированных "Слугой народа", законопроектах №1210 и 1210-1.

Законопроекты 1210 и 1210-1 предусматривают, в частности, резкое повышение ставок ренты на железорудное сырье почти в 5 раз и оставляют неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают ГОКи олигарха Игоря Коломойского.

Из-за повышения рентной платы эксперты прогнозировали закрытие трети отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции.