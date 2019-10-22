Експерт закликав не "перегинати палицю" у податкових змінах

Фото: Володимир Фесенко (facebook.com UATVRU)

Політолог назвав пропозиції Шуфрича грою на користь Росії

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко закликав не "перегинати палицю" у податкових змінах. Про це він сказав "24 каналу", коментуючи ситуацію навколо законопроекту №1210, яким передбачається підвищення ренти на видобуток руди.

"Не можна занадто занижувати рентні ставки на видобуток залізної руди, бо держбюджет треба наповнювати. Від цього залежать пенсії, рівень зарплат у держсекторі і обороноздатність. Але й до іншої крайності не варто вдаватися. Металургія - одна з головних статей експорту. Треба зберігати її конкурентоспроможність", - вважає Фесенко.

На його переконання, не варто "перегинати палицю" в прагненні забрати у бізнесу більше, оскільки це створить серйозні проблеми. Хоча, вважає він, у президента Володимира Зеленського це розуміють і намагаються знайти гнучкі рішення.

"Якщо металургійний бізнес стане менш конкурентоспроможним у порівнянні з іншими провідними країнами, зокрема, з Росією, то ми безнадійно програємо. Треба знайти оптимальні рентні ставки на видобуток руди, думати про державний інтерес, знайти баланс, щоб не було проблем для експортерів. Занадто велике підвищення зіграє в мінус державі", - переконаний Фесенко.

Крім того, політолог розкритикував пропозиції нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича щодо підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди до 50%.

На думку Фесенка, такі пропозиції грають проти українських металургів на користь Росії.

"Те, що пропонує Шуфрич, – вбити український металургійний експорт на користь Росії. Це доводить ситуацію до абсурду. Шуфрич виступає прямими і агресивним лобістом російських політичних і економічних інтересів", - наголошує Фесенко.

Нагадаємо, за словами експертів, на рейтинг Зеленського негативно впливає підвищення фіскального тиску.

Як відомо, одним із найскандальніших за останній час став законопроект №1210, який передбачає підвищення плати за видобуток залізної руди. Його ініціював представник команди Зеленського, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.