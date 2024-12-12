Експерт припустив, з якою метою Орбан телефонував Путіну

Як пояснив Загородній, дзвінок відбувся з метою перевірки, чи "готовий клієнт до "розтину", але судячи з реакції самого ж Орбана, перемовини не виявились успішними, оскільки Путін не може відступитись від висунутих особисто вимог щодо завершення повномасштабної війни.

"Ми повертаємось в пастку, в яку потрапила сама Росія. Путін оголосив вимоги до України та Заходу, які не можна виконати. Він продовжує наполягати на демілітаризації, правах російськомовних, що Україна повинна покинути Запоріжжя та Херсон, і після цього він почне припиняти вогонь. Цього ніколи не буде", - додав експерт.

За словами експерта, ще однією перепоною для диктатора є те, що він не бажає визнати українську владу легітимною.

"Міжнародні угоди він хоче. Від американців він чому хоче підпису офіційного, бо українську владу не визнає легітимною. Вони самі себе в пастку загнали", - пояснив Загородній.

Телефонні переговори Орбана та Путіна

Вчора, 11 грудня, диктатор Путін та голова угорського уряду провели телефонні переговори. Як писали російські ЗМІ, їх перемовини відбулись за ініціативою Орбана. Під час діалогу диктатор та прем'єр-міністр обговорили у тому ж числі й війну в Україні. Голова Кремля пожалівся останньому на "деструктивну лінію" Києва, яка нібито унеможливлює мирне врегулювання.

Коментуючи дзвінок Орбана Путіну, президент Володимир Зеленський назвав це грою на власний імідж.