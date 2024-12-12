Эксперт предположил, с какой целью Орбан звонил Путину

Как пояснил Загородний, звонок состоялся с целью проверки, "готов ли клиент к "вскрытию", но судя по реакции самого же Орбана, переговоры не оказались успешными, поскольку Путин не может отступиться от выдвинутых лично требований по завершению полномасштабной войны.

"Мы возвращаемся в ловушку, в которую попала сама Россия. Путин объявил требования к Украине и Западу, которые нельзя выполнить. Он продолжает настаивать на демилитаризации, правах русскоязычных, что Украина должна покинуть Запорожье и Херсон, и после этого он начнет прекращать огонь. Этого никогда не будет", - добавил эксперт.

По словам эксперта, еще одной преградой для диктатора является то, что он не желает признать украинскую власть легитимной.

"Международные соглашения он хочет. От американцев он почему хочет подписи официальной, потому что украинскую власть не признает легитимной. Они сами себя в ловушку загнали", - пояснил Загородний.

Телефонные переговоры Орбана и Путина

Вчера, 11 декабря, диктатор Путин и глава венгерского правительства провели телефонные переговоры. Как писали российские СМИ, их переговоры состоялись по инициативе Орбана. Во время диалога диктатор и премьер-министр обсудили в том же числе и войну в Украине. Глава Кремля пожаловался последнему на "деструктивную линию" Киева, которая якобы делает невозможным мирное урегулирование.

Комментируя звонок Орбана Путину, президент Владимир Зеленский назвал это игрой на собственный имидж.