Британська розвідка назвала наслідки для Росії удару по корвету "Аскольд" у Керчі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 4 листопада 2023 року нещодавно збудований російський військово-морський корвет майже напевно був пошкоджений після удару, коли він знаходився поряд із суднобудівним заводом "Залив" в Керчі в окупованому Криму.

За даними британки розвідки, корабель "Аскольд" проекту "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не був прийнятий до складу ВМФ Росії. Інцидент стався на сході Криму далі, ніж більшість попередніх ударів дальньої дії, про які заявляла Україна.

"Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден", - зазначають у Міноборони Британії.

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" в Криму.

Також стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів" корабель "Аскольд". За наявною інформацією, корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.