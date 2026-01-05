ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Эксперт объяснил, что стало ключевым барьером для инвестиций в энергетику Украины

Украина, Понедельник 05 января 2026 15:32
UA EN RU
Эксперт объяснил, что стало ключевым барьером для инвестиций в энергетику Украины Фото: эксперт объяснил, что стало ключевым барьером для инвестиций в энергетику Украины (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям остаются одним из главных барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор Украины.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, масштаб проблемы уже представляет системную угрозу для всей отрасли.

"Один из больших барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор - это долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям", - подчеркнул Некрасов.

Он сообщил, что по состоянию на конец декабря долг на балансирующем рынке достиг критического уровня - 41 млрд грн.

По словам Некрасова, ключевой причиной накопления задолженности являются неплатежи со стороны предприятий государственной и коммунальной формы собственности, которые потребляют электроэнергию, но не рассчитываются за нее.

"Причина - часть предприятий государственной и коммунальной собственности потребляют электроэнергию, но не рассчитываются. Это предприятия, которые нельзя отключить по социальным или безопасностным причинам", - пояснил он.

И.о. министра подчеркнул, что такая ситуация является ошибочной с точки зрения функционирования рынка и финансовой дисциплины. Как возможный выход из ситуации он предложил введение механизма финансовых гарантий для таких потребителей.

"У каждого такого предприятия должен быть поручитель, у государственного - государство, у коммунального - город. При такой системе долги как минимум не будут накапливаться", - отметил он.

Некрасов отметил, что решение долговой проблемы нельзя откладывать, ведь риски для системного оператора уже являются критическими.

"В следующем году нам придется решить эту проблему, иначе Укрэнерго может обанкротиться", - подытожил он.

Ранее глава комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко отмечал, что системные долги на рынке электроэнергии стали следствием неэффективного государственного управления и хронической недоинвестированности отрасли.

А эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что долговой кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития нового поколения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергетики Служба безопасности Украины
Новости
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка