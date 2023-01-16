Експерт пояснив, коли Україна буде готова до нового етапу війни

Україна готується до нового етапу війни. На це вплинуть результати зустрічі союзників України на авіабазі "Рамштайн" 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Олексія Куща у Facebook .

"Україна готується до нового етапу війни. Чекаємо на результати Рамштайну та новий пакет військової допомоги. Він сформує базу для нашого контрнаступу. І можливості зупинити наступ росіян", - заявив експерт.

В цьому контексті, на його думку, треба оцінювати оборону Соледару та Бахмуту: максимально нищити військовий потенціал ворога і берегти свій.

"Щоб на точці оптимуму, тобто на фазі оптимального співвідношення нашої готовності до наступу та можливостей ворога, нанести рішучий удар. Ми не можемо дозволити собі марнування свого потенціалу абсолютизуючі чи політизуючі тактичні цілі війни. Ціль у нас одна - повне звільнення України", - додав він.