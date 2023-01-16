Эксперт объяснил, когда Украина будет готова к новому этапу войны

Украина готовится к новому этапу войны. На это окажут влияние результаты встречи союзников Украины на авиабазе "Рамштайн" 20 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта Алексея Куща в Facebook .
"Украина готовится к новому этапу войны. Ждем результатов Рамштайна и нового пакета военной помощи. Он сформирует базу для нашего контрнаступления. И возможности остановить наступление россиян", - заявил эксперт.
В этом контексте, по его мнению, следует оценивать оборону Соледару и Бахмуту: максимально уничтожать военный потенциал врага и беречь свой.
"Чтобы на точке оптимума, то есть на фазе оптимального соотношения нашей готовности к наступлению и возможностям врага, нанести решительный удар. Мы не можем позволить себе тратить свой потенциал абсолютизирующие или политизируемые тактические цели войны. Цель у нас одна - полное освобождение Украины", - добавил. он.
Напомним, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 790 российских захватчиков и уничтожили 12 вражеских танков. В общей сложности Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже 116 080 своих военных.
Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши защитники 15 января отразили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
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