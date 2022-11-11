Експерт пояснив, чому російські загарбники залишили Снігурівку

Російські військові планували використати Снігурівку Миколаївської області, як плацдарм для подальшого наступу. Однак, плани були зіпсовані, через що окупанти були змушені відступити.

Про це РБК-Україна розповів військовий експерт Роман Світан в матеріалі "ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі".

Як відзначив Світан, росіяни готували наступ зі Снігурівки на Миколаїв, Одесу й Кривий Ріг. "Якщо він (плацдарм - ред.) не використовується, якщо немає руху, вона не потрібна. Росіяни її просто кинули. У них немає потужностей йти на Миколаїв, вона їм стала не потрібна. Ми за неї билися, ми контрударами утримували натиск російських військ і це дало результат - ми їх утримали", - відзначив військовий експерт.

