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Експерт пояснив, чому російські загарбники залишили Снігурівку

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П'ятниця 11 листопада 2022 12:48
Експерт пояснив, чому російські загарбники залишили Снігурівку Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові планували використати Снігурівку Миколаївської області, як плацдарм для подальшого наступу. Однак, плани були зіпсовані, через що окупанти були змушені відступити.

Про це РБК-Україна розповів військовий експерт Роман Світан в матеріалі "ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі".

Як відзначив Світан, росіяни готували наступ зі Снігурівки на Миколаїв, Одесу й Кривий Ріг.

"Якщо він (плацдарм - ред.) не використовується, якщо немає руху, вона не потрібна. Росіяни її просто кинули. У них немає потужностей йти на Миколаїв, вона їм стала не потрібна. Ми за неї билися, ми контрударами утримували натиск російських військ і це дало результат - ми їх утримали", - відзначив військовий експерт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Снігурівки, а також низки інших населених пунктів на півдні.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що цивільним поки зарано повертатися до своїх населених пунктів.

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