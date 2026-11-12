Експерт пояснив, чому РЕБ-купол над Києвом - не панацея від "Шахедів"
Купол РЕБ над Києвом діє проти реактивних "Шахедів" і ракет, але захищає конкретні об'єкти, а не все місто. Заглушений на відстані 25 км дрон із гарною інерціальною навігацією може відхилитися приблизно на 250 метрів.
Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков.
Чому купол не гарантує захист міста
За словами Юркова, купол РЕБ над Києвом створили понад рік тому. Відтоді кількість модулів у CRPA-антенах "Шахедів" зростає, тож потрібно більше засобів РЕБ. Систему вдосконалили: за рік кількість засобів навколо Києва збільшилася більш ніж утричі. Вони добре діють на реактивні "Шахеди", на ракети і на будь-які системи, що використовують супутникову навігацію для коригування ударів.
Водночас, наголосив Юрков, це не панацея. Коли по навігації б'ють засобами РЕБ, вона працює з наростаючою похибкою. Якщо "Шахед" заглушили, наприклад, за 25 км і в нього гарна інерціальна навігація, похибка становить приблизно 1%: 10 метрів на кілометр, тобто 250 метрів на 25 км.
За словами фахівця, якщо дрон хоче потрапити в міст, він потрапить у воду, а якщо в підстанцію, то в житловий будинок. Тому купол захищає конкретні об'єкти, але не місто, яке лишається під загрозою.
Щоб купол працював, на думку співрозмовника, потрібно створити багато ешелонів оборони навколо Києва і в Київській області та "вести" "Шахед" від території Росії. Тоді похибка становитиме 2-3 км, і дрон не залітатиме в місто. Він падатиме поряд, у лісі, а якщо не пощастить, то в якомусь населеному пункті, але це вже не Київ і не багатоповерхівка.
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Раніше радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що над Києвом завершилася спецоперація зі створення РЕБ-куполу, який заважає меш-радіозв'язку реактивних "Шахедів". За його словами, до роботи залучили всіх основних виробників засобів РЕБ, а йшлося про багато сотень локацій для антен та обладнання по всьому місту.
Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснював, чому РЕБ-купол над Києвом не панацея: радіоелектронна боротьба не замінює фізичного збиття дронів і є лише одним із шарів оборони.