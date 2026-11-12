Експерт пояснив, чому РЕБ-купол над Києвом - не панацея від "Шахедів"

Купол РЕБ над Києвом діє проти реактивних "Шахедів" і ракет, але захищає конкретні об'єкти, а не все місто. Заглушений на відстані 25 км дрон із гарною інерціальною навігацією може відхилитися приблизно на 250 метрів.

Чому купол не гарантує захист міста

За словами Юркова, купол РЕБ над Києвом створили понад рік тому. Відтоді кількість модулів у CRPA-антенах "Шахедів" зростає, тож потрібно більше засобів РЕБ. Систему вдосконалили: за рік кількість засобів навколо Києва збільшилася більш ніж утричі. Вони добре діють на реактивні "Шахеди", на ракети і на будь-які системи, що використовують супутникову навігацію для коригування ударів.

Водночас, наголосив Юрков, це не панацея. Коли по навігації б'ють засобами РЕБ, вона працює з наростаючою похибкою. Якщо "Шахед" заглушили, наприклад, за 25 км і в нього гарна інерціальна навігація, похибка становить приблизно 1%: 10 метрів на кілометр, тобто 250 метрів на 25 км.

За словами фахівця, якщо дрон хоче потрапити в міст, він потрапить у воду, а якщо в підстанцію, то в житловий будинок. Тому купол захищає конкретні об'єкти, але не місто, яке лишається під загрозою.

Щоб купол працював, на думку співрозмовника, потрібно створити багато ешелонів оборони навколо Києва і в Київській області та "вести" "Шахед" від території Росії. Тоді похибка становитиме 2-3 км, і дрон не залітатиме в місто. Він падатиме поряд, у лісі, а якщо не пощастить, то в якомусь населеному пункті, але це вже не Київ і не багатоповерхівка.

Читайте також: Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone