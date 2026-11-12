ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Експерт пояснив, чому РЕБ-купол над Києвом - не панацея від "Шахедів"

10:14 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Експерт пояснив, чому РЕБ-купол над Києвом - не панацея від "Шахедів" Фото: Північний міст у Києві (Wikimedia)
Додати як бажане джерело в Google

Купол РЕБ над Києвом діє проти реактивних "Шахедів" і ракет, але захищає конкретні об'єкти, а не все місто. Заглушений на відстані 25 км дрон із гарною інерціальною навігацією може відхилитися приблизно на 250 метрів.

Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков.

Чому купол не гарантує захист міста

За словами Юркова, купол РЕБ над Києвом створили понад рік тому. Відтоді кількість модулів у CRPA-антенах "Шахедів" зростає, тож потрібно більше засобів РЕБ. Систему вдосконалили: за рік кількість засобів навколо Києва збільшилася більш ніж утричі. Вони добре діють на реактивні "Шахеди", на ракети і на будь-які системи, що використовують супутникову навігацію для коригування ударів.

Водночас, наголосив Юрков, це не панацея. Коли по навігації б'ють засобами РЕБ, вона працює з наростаючою похибкою. Якщо "Шахед" заглушили, наприклад, за 25 км і в нього гарна інерціальна навігація, похибка становить приблизно 1%: 10 метрів на кілометр, тобто 250 метрів на 25 км.

За словами фахівця, якщо дрон хоче потрапити в міст, він потрапить у воду, а якщо в підстанцію, то в житловий будинок. Тому купол захищає конкретні об'єкти, але не місто, яке лишається під загрозою.

Щоб купол працював, на думку співрозмовника, потрібно створити багато ешелонів оборони навколо Києва і в Київській області та "вести" "Шахед" від території Росії. Тоді похибка становитиме 2-3 км, і дрон не залітатиме в місто. Він падатиме поряд, у лісі, а якщо не пощастить, то в якомусь населеному пункті, але це вже не Київ і не багатоповерхівка.

Читайте також: Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone

Раніше радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що над Києвом завершилася спецоперація зі створення РЕБ-куполу, який заважає меш-радіозв'язку реактивних "Шахедів". За його словами, до роботи залучили всіх основних виробників засобів РЕБ, а йшлося про багато сотень локацій для антен та обладнання по всьому місту.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснював, чому РЕБ-купол над Києвом не панацея: радіоелектронна боротьба не замінює фізичного збиття дронів і є лише одним із шарів оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України Дрони Miltech
Новини
Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на зустріч з Путіним
Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на зустріч з Путіним
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone