Експерт пояснив, чому Порошенко не довіряють понад 75% українців

Причини недовіри 75,7% українців до лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка сформувалися не за один день та мають під собою вагоме підґрунтя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного експерта Олексія Курпаса.

За словами експерта, високий рівень недовіри українців до Порошенка сформувався не за один день та має під собою вагоме підґрунтя.

"Торгівля на крові українців - фабрика Рошен у Липецьку за часів АТО. Схема із Медведчуком по газовій трубі. Торгівля з ДНР та ДНР під платівку "Роттердам +". Відпочинок на яхтах та Мальдівах. Розкрадання друзями-Свинарчуками української оборонки, через що ми виявилися неготовими технічно до широкомасштабного вторгнення ворога", - заявив експерт.

Окрім цього, Курпас відзначає як причину високого антирейтингу і дії Порошенка під час війни.

"Як можна чесно заробити майже 1 млрд в той час, коли українці стають бідніше, а країна просить міжнародної допомоги? Ось чому 41% опитаних вважає, що моральні якості Порошенка найгірше підходять для сучасної України", - додає експерт.

Серед причини розчарування українців в Порошенко політичний експерт також відзначає розходження публічної позиції та висловів екс-президента із його діями.

"Важко розраховувати на народну любов, якщо ти однією рукою під камери передаєш три "київських торти" на фронт, а іншою береш від проросійського Орбана 37 млн", - резюмує він.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, Петру Порошенку не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру "Європейської солідарності" лише 5,2% опитаних.

Також, нещодавно стало відомо про те, що під час війни, за 2023 рік Порошенко збільшив свої статки майже до 1 млрд доларів.

До цього нардеп потрапив у скандал із отриманням 37 млн від уряду Орбана.