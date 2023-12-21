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Відсотки від Угорщини. Порошенко отримав від уряду Орбана понад 37 млн гривень

Четвер 21 грудня 2023 20:12
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Відсотки від Угорщини. Порошенко отримав від уряду Орбана понад 37 млн гривень Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко протягом жовтня-листопада тричі отримував від угорського уряду грошові надходження, які в сумі склали понад 37 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларації Порошенка, опубліковану на сайті НАЗК.

Так, 23 жовтня Порошенко задекларував 517173 грн, вказавши вид доходу як "проценти". Джерело надходження - Міністерство фінансів Угорщини.

24 листопада у якості "процентів" Порошенко задекларував ще 1036940 грн. Джерело надходження - Міністерство фінансів Угорщини.

І цього ж дня в декларації Петра Порошенка з'явилася сума 36067500 грн, вид доходу - "погашення облігацій", джерело надходження - Міністерство фінансів Угорщини.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що Порошенко вкладає кошти в цінні папери з метою акумуляції коштів на численні проекти з підтримки ЗСУ.

Заборона виїзду Порошенку

Нагадуємо, на початку грудня Порошенко не зміг виїхати за кордон на заплановані зустрічі з іноземними партнерами. Політика за межі України не випустила прикордонна служба.

Згодом в Службі безпеці Україні повідомили, Порошенко мав зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За отриманими контррозвідувальними даними, спецслужби РФ планували використати цю зустріч в своїх ІПСО проти України.

В СБУ також нагадали, що Віктор Орбан "системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ.

СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету міністрів та Верховної ради України із пропозицією врахувати цю інформацію під час погодження закордонних відряджень українських делегацій. Тож керівництво Верховної ради не надало дозвіл на закордонне відрядження Петру Порошенку.

Своєю чергою, Орбан пов’язав рішення України не випустити Порошенка за кордон для зустрічі з ним із сумнівами щодо необхідності надавати Києву членство в ЄС.

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Петро Порошенко Угорщина
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