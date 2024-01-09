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Порошенку не вірять 75% українців, - соцопитування

Вівторок 09 січня 2024 14:36
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Порошенку не вірять 75% українців, - соцопитування Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко очолили антирейтинг політиків за підсумками 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного дослідження Active Group в "Інтерфакс Україна".

Згідно з результатам опитування, Петру Порошенку скоріше не довіряють або повністю не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру "Європейської солідарності" лише 5,2% опитаних.

Також 70% українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою для України. Ще 41% опитаних вважає, що його моральні якості найгірше підходять для сучасної України і лише 6,5% респондентів мають протилежну думку.

Олексію Арестовичу скоріше не довіряють 14,4% та повністю не довіряють 55,5% опитаних, Юлії Тимошенко - 29% та 55,1% відповідно.

Порошенку не вірять 75% українців, - соцопитуванняПорошенку не вірять 75% українців, - соцопитування

Щодо лідерів опитування, то президент України Володимир Зеленський наразі має найвищу довіру українців серед політиків, стосовно яких запитували соціологи. Станом на кінець грудня 2023 року Володимиру Зеленському довіряють понад 71% респондентів.

На другому місці - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Йому скоріше довіряють 35,2% та повністю довіряють 20,9% респондентів.

Також, згідно з результатами опитування, українці оптимістично налаштовані щодо 2024 року для України. Кількість опитаних, які вважають, що 2024 рік буде вдалим на 17,7% перевищує кількість тих, хто має протилежну точку зору.

Метод проведення дослідження: анкетування громадян віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 30 грудня 2023 р. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2,2%.

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