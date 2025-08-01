Експерт пояснив, чи зміниться щось для України після завершення "дедлайну" Трампа
Україна вже має деякі результати зміни позиції США щодо Росії. В цьому розрізі дедлайн Трампа для Кремля - 8 серпня - особливо нічого для України не змінить: зброя йде, тиск на Росію йде.
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.
Експерт зазначив, що результат для України є вже зараз. Німеччина майже передала дві батареї систем протиповітряної оборони Patriot - і це тільки публічні заяви.
"Постачання зброї йде, зброю продають. З Венесуели знімають санкції, Індії дають по голові, щоб не купували нафту, це 30% станцій. У Росії дефіцит бюджету в вісім разів буде більший на кінець року, ніж вони планували. Україна бʼє по залізницях достатньо активно, якщо ви звернули увагу, хімічній промисловості, тощо", - зазначив він.
Загородній нагадав, що Трамп також виступив із попередженнями для Росії. А судячи з реакції Кремля, для російського режиму точно будуть наслідки.
"Нас не повинно це цікавити, ми повинні виключно концентруватися на своїх цілях, які ми повинні пробивати", - додав він.
Трамп висунув ультиматум Росії
Нагадаємо, нещодавно Трамп пригрозив РФ новими санкціями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться припинити війну проти України. Він дав Москві 50 днів на ухвалення відповідного рішення.
Однак вже 28 липня Трамп заявив, що вирішив змінити умови свого ультиматуму щодо введення значних тарифів для Путіна.
Пізніше американський лідер уточнив, що у глави Кремля залишилося 10-12 днів, також Трамп повідомляв, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.