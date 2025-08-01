Експерт пояснив, чи зміниться щось для України після завершення "дедлайну" Трампа

Україна вже має деякі результати зміни позиції США щодо Росії. В цьому розрізі дедлайн Трампа для Кремля - 8 серпня - особливо нічого для України не змінить: зброя йде, тиск на Росію йде.

Експерт зазначив, що результат для України є вже зараз. Німеччина майже передала дві батареї систем протиповітряної оборони Patriot - і це тільки публічні заяви.

"Постачання зброї йде, зброю продають. З Венесуели знімають санкції, Індії дають по голові, щоб не купували нафту, це 30% станцій. У Росії дефіцит бюджету в вісім разів буде більший на кінець року, ніж вони планували. Україна бʼє по залізницях достатньо активно, якщо ви звернули увагу, хімічній промисловості, тощо", - зазначив він.

Загородній нагадав, що Трамп також виступив із попередженнями для Росії. А судячи з реакції Кремля, для російського режиму точно будуть наслідки.

"Нас не повинно це цікавити, ми повинні виключно концентруватися на своїх цілях, які ми повинні пробивати", - додав він.