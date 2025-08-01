Эксперт объяснил, изменится ли что-то для Украины после завершения "дедлайна" Трампа

Украина уже имеет некоторые результаты изменения позиции США в отношении России. В этом разрезе дедлайн Трампа для Кремля - 8 августа - особо ничего для Украины не изменит: оружие идет, давление на Россию идет.

Эксперт отметил, что результат для Украины есть уже сейчас. Германия почти передала две батареи систем противовоздушной обороны Patriot - и это только публичные заявления.

"Поставка оружия идет, оружие продают. С Венесуэлы снимают санкции, Индии дают по голове, чтобы не покупали нефть, это 30% станций. У России дефицит бюджета в восемь раз будет больше на конец года, чем они планировали. Украина бьет по железным дорогам достаточно активно, если вы обратили внимание, химической промышленности и так далее", - отметил он.

Загородний напомнил, что Трамп также выступил с предупреждениями для России. А судя по реакции Кремля, для российского режима точно будут последствия.

"Нас не должно это интересовать, мы должны исключительно концентрироваться на своих целях, которые мы должны пробивать", - добавил он.