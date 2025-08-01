Эксперт объяснил, изменится ли что-то для Украины после завершения "дедлайна" Трампа
Украина уже имеет некоторые результаты изменения позиции США в отношении России. В этом разрезе дедлайн Трампа для Кремля - 8 августа - особо ничего для Украины не изменит: оружие идет, давление на Россию идет.
Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
Эксперт отметил, что результат для Украины есть уже сейчас. Германия почти передала две батареи систем противовоздушной обороны Patriot - и это только публичные заявления.
"Поставка оружия идет, оружие продают. С Венесуэлы снимают санкции, Индии дают по голове, чтобы не покупали нефть, это 30% станций. У России дефицит бюджета в восемь раз будет больше на конец года, чем они планировали. Украина бьет по железным дорогам достаточно активно, если вы обратили внимание, химической промышленности и так далее", - отметил он.
Загородний напомнил, что Трамп также выступил с предупреждениями для России. А судя по реакции Кремля, для российского режима точно будут последствия.
"Нас не должно это интересовать, мы должны исключительно концентрироваться на своих целях, которые мы должны пробивать", - добавил он.
Трамп выдвинул ультиматум России
Напомним, недавно Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. Он дал Москве 50 дней на принятие соответствующего решения.
Однако уже 28 июля Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума о введении значительных тарифов для Путина.
Позже американский лидер уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней, также Трамп сообщал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.