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Эксперт объяснил, повлияет ли зима на ситуацию на фронте

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Украина, Четверг 17 ноября 2022 08:46
Эксперт объяснил, повлияет ли зима на ситуацию на фронте Фото: эксперт объяснил, как зима повлияет на войну в Украине (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Зима может замедлить ход боевых действий на фронте, если этому будут способствовать погодные условия. Однако украинские бойцы готовы к боям зимой.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал советник Минобороны, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Эксперт объяснил, что в наших климатических и географических условиях осень и весна являются худшими сезонами для продвижения армии. Поскольку на юге из-за дождей почва превращается в грязи. Это в свою очередь снижает темпы продвижения каких-либо подразделений.

"Если мы говорим о зиме, в частности, если она малоснежная, но морозная, то можно применять всю эту бронетехнику. Она имеет определенные особенности в смазочных маслах, присадках, то есть требуется специальное обслуживание этой техники в морозы. Но ко всему этому наша армия готова", - объяснил Кузан.

Он также напомнил, что подразделения ВСУ имеют опыт боевых действий с 2014 года в зимних условиях в отличие от российской армии.

"Их более опытные подразделения, ранее воевавшие на территории Украины зимой - 1-й и 2-й армейские корпуса так называемых "ЛДНР" - понесли огромные потери в боях. То есть там уже изменилось много личного состава с начала войны, ведь этими корпусами постоянно затыкали пробелы", - подчеркнул эксперт.

Кузан отметил, что обеспечение украинской армии налажено лучше. Речь идет о теплой одежде, снаряжении и спальниках. Также у деморализованных россиян есть проблемы с медициной.

"Плюс, у них проблема с медицинским обслуживанием и с лекарственными препаратами. Если солдат недополучает питание, если он болен, если он нормально не утеплен - никакого термобелья у них, конечно же, нет - это солдат с низким боевым духом и плохим здоровьем. Это те факторы, которые играют нам на пользу. Поэтому зимой мы будем чувствовать себя гораздо увереннее, чем они на своих позициях", - добавил эксперт.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, куда россияне могут направить выведенные из Херсона войска.

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