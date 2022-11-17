Деокупація Херсона: куди росіяни можуть направити виведені війська

За приблизними оцінками, які РБК-Україна одержала від різних джерел, агресор зумів вивести на Лівобережжя близько 20 тисяч військ. Оскільки лінія фронту скоротилися, то, напевно, якусь частину цього угруповання можуть відправити на посилення інших напрямків.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекатимуть основні бої ".

Як зазначається у матеріалі, чи всі російські війська залишаться в окупованій частині Херсонської області, якщо тільки там зараз не зав'яжуться бої.

Штурмові та десантно-штурмові підрозділи можуть перекинути на донецький напрямок, припускає радник Міноборони України Сергій Кузан. Йдеться насамперед про район Бахмута - Соледара, де супротивник уже кілька місяців намагається з різних боків прорвати нашу оборону.

"Росіяни зазнали великої поразки під Херсоном, їм обов'язково потрібно здобути бодай якусь перемогу. Враховуючи, що донецький напрямок є для них пріоритетним, можливо, вони давитимуть саме там, сподіваючись, що зможуть якось прорвати нашу лінію оборони. Як варіант, вони можуть перекинути війська ще в район Авдіївки, де вони штурмують наші позиції, а ми перебуваємо в обороні", - припустив експерт.

Третя локація на Донеччині, де приблизно з кінця жовтня активізувалися окупанти - це район Вугледару. Противник намагається наступати до цього міста двома угрупованнями: одне рухається до Павлівки з південного заходу, друге - з рубежу Славне - Солодке, щоб підійти зі сходу. Про всю важливість цієї ділянки для росіян РБК-Україна вже докладно розповідало.

Вся справа у залізниці, що йде через Волноваху. Після пошкодження Кримського мосту окупантам довелося шукати альтернативних шляхів доставки військових вантажів до південного угруповання. Значна частка забезпечення тепер йде вагонами з Дебальцевого на Волноваху і далі шляхи розгалужуються Запорізькою та частиною Херсонської області.

Противник хоче відсунути передові позиції ЗСУ на таку дистанцію, з якої ми не зможемо обстрілювати залізницю. Зараз ми можемо туди діставати не лише з HIMARS, а й з інших видів артилерії. Поки що всі їхні потуги безуспішні, але цілком імовірно, що частину херсонського угруповання можуть кинути на підкріплення саме сюди - до району Вугледару. Крім того, ще частину військ, здатних тримати оборону, агресор може направити до Запорізької області.

"Вони зміцнюються в районі Мелітополя, Бердянська - на півдні Запорізької області. Вони дуже бояться, що ми підемо в наступ і перерізатимемо їх східне та південне угруповання. Тому вони можуть посилити і цей напрямок", - припустив Кузан.

З одного боку, це створює нам навантаження - окупанти почнуть тиснути кількістю. Але з іншого - для нас лінія фронту також скорочується. Вже немає потреби тримати на правому березі Херсонської області кількість військ, яка проводила наступ.

"Ми виконували наступальні дії. Тому у нас як мінімум мало бути там стільки ж військ, як і у росіян - 1:1. Якщо у них там було 30 тисяч, то й у нас там також було принаймні 30 тисяч. Хоча могло бути і в 1,5-2 рази більше. Виходить, йдеться про 30-60 тисяч наших військ на правому березі, але не більше", - припустив військовий експерт полковник Роман Світан.

Тобто, якусь частину наших військ також можна буде перенаправити на інші ділянки фронту. Перший пріоритет - посилити українські позиції на Донеччині - саме там, куди найближчим часом буде спрямований основний удар окупантів. Другий варіант - зміцнити наші війська у Луганській області, які ведуть наступ у районі Сватово - Кремінної. І ще один пріоритет - посилення запорізького напряму, щоб, наприклад, у якійсь перспективі прорватися до Азовського моря.