Експерт пояснив, чи пов'язаний розпад коаліції в Німеччині з питанням України

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Шольц проти всіх. Чому в Німеччині пройдуть дострокові вибори та на що чекати Україні .

За його словами, не тема України призвела до розпаду коаліції, вона лише стала наслідком того, що й так було легко передбачуваним, а саме, політизації питання допомоги.

"Сама по собі Україна не винна. Але оборона та військова допомога коштують грошей. Хоча в німецькому суспільстві досить високий рівень підтримки, але все ж таки якогось далекоглядного консенсусу немає. Відповідно, треба доводити, навіщо підтримувати Україну", – пояснює політолог, старший аналітик Західного Інституту Зигмунта Войцеховського у Познані (Польща) Віктор Савінок.

Довгий час, за його словами, Шольц цього не робив, а останніми місяцями, схоже, взагалі займався зворотним, заявляючи, що хоче стати "канцлером миру".

"Тепер він витяг українську карту і почав говорити, що необхідно зняти "боргове гальмо" у зв'язку з війною. З одного боку, те, що робить Росія, її гібридні дії та дезінформація в Німеччині, - потрапляє під загрозу нацбезпеці. З іншого, судячи з логіки канцлера, - він вирішив розіграти українську карту проти вільних демократів та ХДС. Від останніх йому потрібна згода на підвищення видатків та вибори у березні", - пояснив він РБК-Україна.