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Експерт пояснив, чи пов'язаний розпад коаліції в Німеччині з питанням України

Європа, П'ятниця 08 листопада 2024 11:15
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Експерт пояснив, чи пов'язаний розпад коаліції в Німеччині з питанням України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська

Розпад коаліції в Німеччині безпосередньо не пов'язаний з Україною. Водночас питання допомоги Києву зробило свій внесок.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Шольц проти всіх. Чому в Німеччині пройдуть дострокові вибори та на що чекати Україні.

За його словами, не тема України призвела до розпаду коаліції, вона лише стала наслідком того, що й так було легко передбачуваним, а саме, політизації питання допомоги.

"Сама по собі Україна не винна. Але оборона та військова допомога коштують грошей. Хоча в німецькому суспільстві досить високий рівень підтримки, але все ж таки якогось далекоглядного консенсусу немає. Відповідно, треба доводити, навіщо підтримувати Україну", – пояснює політолог, старший аналітик Західного Інституту Зигмунта Войцеховського у Познані (Польща) Віктор Савінок.

Довгий час, за його словами, Шольц цього не робив, а останніми місяцями, схоже, взагалі займався зворотним, заявляючи, що хоче стати "канцлером миру".

"Тепер він витяг українську карту і почав говорити, що необхідно зняти "боргове гальмо" у зв'язку з війною. З одного боку, те, що робить Росія, її гібридні дії та дезінформація в Німеччині, - потрапляє під загрозу нацбезпеці. З іншого, судячи з логіки канцлера, - він вирішив розіграти українську карту проти вільних демократів та ХДС. Від останніх йому потрібна згода на підвищення видатків та вибори у березні", - пояснив він РБК-Україна.

Політична криза у Німеччині

Лише за кілька годин після перемоги Дональда Трампа на виборах у США в політичну нестабільність поринула Німеччина.

Все почалось з того, що 6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера. Вже тоді не виключалось, що є можливість розпаду "світлофорної коаліції".

Вже 7 листопада троє міністрів "Вільної демократичної партії" отримали посвідчення про звільнення. Канцлер Олаф Шольц знайшов їм заміну.

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Війна в Україні Олаф Шольц
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